شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحصيني: 60٪ من الفلل الجاهزة "مضروبة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف المهندس تركي الحصيني، مهتم بالبناء والتصميم المعماري، أقنعة المقاولي المستهترين، مؤكدا أم البيوت قصيرة الأجل. كشف المهندس تركي الحصيني، مهتم بالبناء والتصميم المعماري، أقنعة المقاولي المستهترين، مؤكدا أم البيوت قصيرة الأجل. وقال الحصيني لبرنامج " الراصد " اليوم الخميس، : الفلل الجاهزة مثل الشوفة الشرعية، و٦٠٪من الفلل الجاهزة "مضروبة". وأضاف : استخفاف المقاويلن بالأرواح يثير حفيظة المهتمين بالبناء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الحصيني: 60٪ من الفلل الجاهزة "مضروبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.