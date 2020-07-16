شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من "الترفيه" إلى المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت الهيئة العامة للترفيه، إلى ضرورة التقيّد بجميع البروتوكولات الصحية للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ما يضمن سلامة وصحة الجميع بإذن الله، وقضاء أوقات ممتعة وسعيدة.
وتتضمن البروتوكولات الآتي:
• يسمح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط.
• يخصص مكان للعازف مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والجمهور والعاملين.
• التزام مقدم العرض بلبس الكمامة طوال فترة تواجده في الموقع.
• يمنع تقديم العروض الغنائية والكوميديا والارتجالية.
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