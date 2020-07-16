شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" توضح متى يعود المبلغ إلى المشتري بعد إلغاء الشراء من المتاجر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت وزارة التجارة، متى يعود المبلغ إلى حساب المشتري إذا ألغى عملية الشراء من المتاجر الإلكترونية
وذكرت الوزارة، أنه يتم إلزام المتجر بإلغاء البيع فور طلب المستهلك، وعند التأخر في الإلغاء يتم رفغ بلاغ تجاري عبر 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري.
وأشارت إلى أن إذا كان الدفع بـمدى يعود المبلغ فوراً بعد رفع المتجر للطلب، وإذا كان الدفع ببطاقات ائتمانية يعود المبلغ خلال 14يوم عمل كحد أقصى.
وأكدت أنه في حال عدم تجاوب البنك، فيمكن رفع الشكوى لمؤسسة النقد 8001256666.
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