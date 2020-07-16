شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى: للمرأة الحق في الاستقلال بالسكن ولا يجوز منعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى، عيس الغيث، على حق الأنثى في الاستقلال بالذمة المالية، بعد بلوغها ورشدها، وكذلك الاستقلال بالسكن.

جاء ذلك خلال مقال له في صحيفة "الوطن"، إذ قال " في ديننا من حق الذكر والأنثى أن يستقل كلٌ منهما بذمته المالية بعد بلوغه ورشده، ولكن بقيت حرية السكن متاحة للذكر دون الأنثى ".

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وأضاف :” وكما سمح للمرأة البالغة 21 عاماً بحرية إصدار جواز السفر والمغادرة للخارج دون تصريح كالرجل تماماً، فكذلك من القياس بل والأولى أن يسمح للمرأة بحرية السكن المستقل ”.

وأشار إلى أنه " وما دام قد جاز سفرها للخارج و”السكن” هناك دون حق اعتراض أحد من أهلها، فمن باب أولى أن تسكن في الداخل ” ، مؤكدًا أن الشريعة لم تحرم ذلك.

وتابع: " لا يجوز أن يلزم الأب أو الأخ أخته البالغة الراشدة السكن معه ومنعها من الاستقلال ” ، مردفًا: " لا يعني هذا شرعنة للمحرمات، وإنما نصرة للمظلومات بدليل الشريعة والقانون ”.