شاهد .. الملك عبدالعزيز وإخوانه في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء زيارته إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910. وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء زيارته إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة التي يظهر فيها إخوانه: محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول) "رحمهم الله جميعًا".

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