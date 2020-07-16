شكرا لمتابعة خبر عن موعد إغلاق باب القبول في جامعة الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أغلقت بوابة القبول الموحد في جامعة الملك عبدالعزيز باب تلقي طلبات القبول للطلاب في الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين المقبل الموافق 29/11/1441هـ فيما سيتم إغلاق باب القبول للطالبات في اليوم التالي.

ويذكر أن بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض قد بدأت في تلقي طلبات القبول للطلاب اعتبارًا من يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ) فيما تم فتح باب القبول للطالبات في يوم الأربعاء (24/11/1441هـ).

وقبل يومين أنهى الوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز البرنامج التدريبي الأول من نوعه على مستوى المملكة في المجال القِيَمي “المدرب المعتمد في التدريب على القِيَم” بحضور ومشاركة (95) متدربًا ومتدربة.