شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُعلق على واقعة استغلال "طفلة" في الإعلان عن منتجات خاصة بالبالغين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما تم رصده من استغلال طفلة في إعلان خاص بمنتجات البالغين بقنوات التواصل الاجتماعي.

وكانت الطفلة قد ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تعلن عن منتجات خاصة بالمتزوجين، الأمر الذى اعتبره كثيرين تجاوز وعدم مراعاة لعمر الطفلة والأطفال الآخرين الذين يتابعونها.

وأكد ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مضيفا أنه سيتم اتخاذ اللازم.

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