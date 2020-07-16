عقارات الدولة” تصدر قواعد وآليات طلبات النظر في تملك العقار

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن القواعد وآليات العمل الخاصة بالنظر في طلبات تملّك العقارات.

وتضمنت القواعد إجراءات التعامل مع طلبات التملك، والوثائق والشروط المطلوبة، والمتضمنة رفعاً مساحياً من مكتب معتمد، ومصوَّرا جوّيا أو مخططا تنظيميا معتمدا.

وستدخل القواعد حيّز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وستبدأ الهيئة بعد ذلك استقبال الطلبات في 5 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020م، ولن يُنظر في الطلبات التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية.

كما أن الهيئة لن تنظر في الطلبات بشأن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو نظاماً، مثل: حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، والمحميات، والغابات، ومناطق المحجوزات للطاقة والتعدين.

