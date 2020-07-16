︎
.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن القواعد وآليات العمل الخاصة بالنظر في طلبات تملّك العقارات.
وتضمنت القواعد إجراءات التعامل مع طلبات التملك، والوثائق والشروط المطلوبة، والمتضمنة رفعاً مساحياً من مكتب معتمد، ومصوَّرا جوّيا أو مخططا تنظيميا معتمدا.
وستدخل القواعد حيّز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وستبدأ الهيئة بعد ذلك استقبال الطلبات في 5 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020م، ولن يُنظر في الطلبات التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية.
كما أن الهيئة لن تنظر في الطلبات بشأن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو نظاماً، مثل: حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، والمحميات، والغابات، ومناطق المحجوزات للطاقة والتعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عقارات الدولة” تصدر قواعد وآليات طلبات النظر في تملك العقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.