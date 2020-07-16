شاهد.. تحطيم زجاج سيارة وسرقة “لابتوب” ومبالغ مالية منها بحي الربوة بالرياض

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أظهر مقطع فيديو لحظة سرقة جهاز “لابتوب” كان بداخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع بحي الربوة بالرياض.
وبدا في مقطع الفيديو الذي صورته إحدى كاميرات المراقبة بالموقع، شخصان يتجولان حول عدد من المركبات المتوقفة بالموقع، قبل أن يتوقفا بجوار إحداها، ويقوم أحدهما بتحطيم زجاج إحدى النوافذ بسرعة فائقة واحترافية، ومن ثم سحب جهاز اللابتوب وبعض الأغراض الأخرى بمعاونة زميله.
وقال صاحب السيارة لـ”أخبار 24″ إنه أوقف سيارته أمس الأربعاء أمام مقر عمله بحي الربوة، حيث تعرضت للسرقة، وكان ذلك عند الساعة السادسة مساء، لافتاً إنهم سرقوا جهاز “اللابتوب” ومبالغ مالية.
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