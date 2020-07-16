500 عمود إنارة بمركز وقرى الشقيق

شرعت بلدية مركز الشقيق في تركيب 500 عمود إنارة جديد في الطرق والشوارع الرئيسة والمرافق العامة في المركز، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي للمدينة والقرى التابعة لها، حيث تعد الشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان.

وتنفذ البلدية مشاريع الإنارة في عدد من المواقع موزعة على المركز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أنه جرى تركيب 105 أعمدة إنارة بطريق المرسى والطريق الجديد المؤدي للواجهة البحرية، إضافة إلى تركيب 300 عمود بطريق الأمير محمد بن ناصر، وطريق أبو بكر الصديق، وتم إطلاق التيار الكهربائي لقرابة 70 عمودا منها لإبراز المشهد الجمالي لمركز الشقيق، كما تم تركيب 95 عمودا بقرية الشعف التابعة للمركز وتم إطلاق التيار الكهربائي بها.

وأكد المهندس عطيف أن البلدية تعمل على تركيب وتشغيل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة داخل المراكز والقرى التابعة له لتعزيز مكانة المركز كواجهة سياحية، وتزيين مداخله لإظهاره في أجمل صورة وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية. ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940 أو عبر قنوات الأمانة التفاعلية الخاصة بالبلدية.