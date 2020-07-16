السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي



جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم والجهود المبذولة من معاليه وإشرافه المباشر والمستمر على تأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في التعليم الجامعي، بما يتوافق مع ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من أحكام تمنح الجامعات استقلالية منضبطة، كما تُعد هذه الخطوة امتداداً لعدد من الإجراءات الرئيسة في مشروع تحول واستقلالية الجامعات، كان آخرها صدور الموافقة السامية على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية عدد من أصحاب المعالي، واتخاذ المجلس الخطوات الأولى للبدء في تفعيل مستهدفات ولوائح نظام الجامعات الجديد.

وقال الدكتور اليوبي "إن جامعة الملك عبدالعزيز بذلت جهودا خلال الفترة الماضية في سبيل التحول والاستعداد لمرحلة الاستقلالية المنضبطة، وبفضل الله ثم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة، يوجد بالجامعة كفاءات وطنية متميزة قادرة على المضي قدما في عملية التحول هذه بما يتوافق مع أهداف نظام الجامعات الجديد، وقرار مسار استقلال الجامعة، وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء الجامعة، وتجويد المخرجات التعليمية والمساهمة في تأهيل القوى البشرية الوطنية بكل كفاءة واقتدار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وفقاً لما اكتسبته الجامعة من الخبرات والمهارات والشراكات الدولية التي نفذتها في السنوات الماضية، للاستفادة من الخبرات العالمية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتعليم الجامعي.

// انتهى //

22:51ت م

0242



جدة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر السامي باستقلال ثلاث جامعات "جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بتطوير وتحديث هيكلة قطاع التعليم الجامعي ، بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتطورة ويلبي طموحات رؤية المملكة 2030.كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم والجهود المبذولة من معاليه وإشرافه المباشر والمستمر على تأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في التعليم الجامعي، بما يتوافق مع ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من أحكام تمنح الجامعات استقلالية منضبطة، كما تُعد هذه الخطوة امتداداً لعدد من الإجراءات الرئيسة في مشروع تحول واستقلالية الجامعات، كان آخرها صدور الموافقة السامية على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية عدد من أصحاب المعالي، واتخاذ المجلس الخطوات الأولى للبدء في تفعيل مستهدفات ولوائح نظام الجامعات الجديد.وقال الدكتور اليوبي "إن جامعة الملك عبدالعزيز بذلت جهودا خلال الفترة الماضية في سبيل التحول والاستعداد لمرحلة الاستقلالية المنضبطة، وبفضل الله ثم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة، يوجد بالجامعة كفاءات وطنية متميزة قادرة على المضي قدما في عملية التحول هذه بما يتوافق مع أهداف نظام الجامعات الجديد، وقرار مسار استقلال الجامعة، وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء الجامعة، وتجويد المخرجات التعليمية والمساهمة في تأهيل القوى البشرية الوطنية بكل كفاءة واقتدار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وفقاً لما اكتسبته الجامعة من الخبرات والمهارات والشراكات الدولية التي نفذتها في السنوات الماضية، للاستفادة من الخبرات العالمية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتعليم الجامعي.// انتهى //22:51ت م0242

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.