

أديس أبابا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس

وأضاف بيان صادر عن المركز أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 334 ألفاً و 547 متعافياً، بالتوازي مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 14044 وفاة.

وقد تصدرت جمهورية جنوب أفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.

// انتهى //

22:28ت م

0237



أديس أبابا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية من 612 ألفاً و 586 إصابةً، إلى 644 ألفاً و 25 إصابةً.وأضاف بيان صادر عن المركز أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 334 ألفاً و 547 متعافياً، بالتوازي مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 14044 وفاة.وقد تصدرت جمهورية جنوب أفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.// انتهى //22:28ت م0237

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.