السعودية اليوم / صحة جازان تنهي تدريب (1131) ممرضا وممرضة للتعامل مع (كوفيد 19)



الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أنهت صحة جازان تدريب (1131) من الكوادر التمريضية بالمنطقة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة من خلال تقديم برامج مخصصة لأقسام العناية المركزة.

و قد أعدت تلك الكوادر إعدادًا جيدًا لمواجهة

وتأتي هذه البرامج استمراراً للجهود التي تبذلها صحة جازان لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية لمواجهة هذه الجائحة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية واقتدار.

// انتهى //

21:25ت م

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الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأنهت صحة جازان تدريب (1131) من الكوادر التمريضية بالمنطقة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة من خلال تقديم برامج مخصصة لأقسام العناية المركزة.و قد أعدت تلك الكوادر إعدادًا جيدًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد, وجرت عملية التدريب عبر البرنامج التدريبي لمنصة التدريب الإلكتروني للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) وأجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى وذلك على مرحلتين نظري وعملي.وتأتي هذه البرامج استمراراً للجهود التي تبذلها صحة جازان لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية لمواجهة هذه الجائحة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية واقتدار.// انتهى //21:25ت م0226

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.