سياسي / تعيين وزيرة الدفاع السابقة في الغابون رئيسةً للوزراء



ليبرفيل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

قرر الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، تعيين وزيرة الدفاع السابقة روز كريستيان أوسوكا رابوندا رئيسة للوزراء في بلاده.

وتخلف روز كريستيان أوسوكا، البالغة من العمر 65 سنة، رئيس الوزراء السابق جوليان نكوغ بيكالي.

ومنح الرئيس علي بونغو رئيسة الوزراء كامل ثقته لتعزيز فاعلية مواجهة كوفيد 19 على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحسين الظروف المعيشية الراهنة للمواطنين.

// انتهى //

21:17ت م

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