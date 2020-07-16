السعودية اليوم / المغرب تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 283 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 13965 بعد تعافي 144 شخصاً.

// انتهى //

21:16ت م

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الرباط 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين 16545، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 263 بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 32.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 13965 بعد تعافي 144 شخصاً.// انتهى //21:16ت م0223

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