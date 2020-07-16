اقتصادي / بورصة تونس تنهي تعاملاتها على انخفاض



تونس 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.27 في المئة، ليصل إلى مستوى 6557.10 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 5.133 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.819 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 24 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

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21:15ت م

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