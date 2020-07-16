السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 67,404 إصابات بفيروس كورونا



واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 67,404 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 3,483,832 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 136,938 حالة وفاة.

// انتهى //

21:14ت م

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واشنطن 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 67,404 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 947 حالة وفاة.وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 3,483,832 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 136,938 حالة وفاة.// انتهى //21:14ت م0220

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