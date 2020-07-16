السعودية اليوم / غانا تسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا 178 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في غانا اليوم أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 21 ألفاً و 511 متعافياً، مشيرةً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 139 شخصاً.

// انتهى //

21:10ت م

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أكرا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 430 حالةً.وأوضحت السلطات الصحية في غانا اليوم أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 21 ألفاً و 511 متعافياً، مشيرةً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 139 شخصاً.// انتهى //21:10ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.