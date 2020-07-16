السعودية اليوم / أمطار على محافظة رجال ألمع



محايل 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطه إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع ، شملت الأجزاء الجنوبيه من المحافظة، سالت على إثرها الأودية.

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:57ت م

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