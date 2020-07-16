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مؤسسة التقاعد: احذروا الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المؤسسة، في تغريدة عبر “تويتر”: “نذكر دائمًا أن المؤسسة العامة للتقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين”.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد كانت قد أطلقت في وقت سابق، ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي “عدول عن ضم حكومي” و “عدول عن ضم تبادل المنافع”، وذلك ضمن جهودها في تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونيًا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم.
وتتيح خدمة “العدول عن ضم حكومي” للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة “العدول عن ضم تبادل المنافع” للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد والتي سبق للمؤسسة الموافقة على الطلب.
ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط التالي: هنا والاطلاع على شروط الخدمة ومتطلباتها وخطوات تنفيذها إلكترونيًا.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضم لحزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية والتي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقًا لاستراتيجية “التقاعد” 2022 التي تهدف لتقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.
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