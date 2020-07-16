- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس (آب)، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وذكر "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم ذكروا أن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.
وقلصت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، إنتاج النفط منذ مايو (أيار) بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي عشرة بالمئة من المعروض العالم، وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول).أسعار النفط
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 09:50 PM
"نوفاك" أشار إلى تحسن بمقدار 10%
توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس (آب)، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وذكر "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم ذكروا أن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.
وقلصت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، إنتاج النفط منذ مايو (أيار) بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي عشرة بالمئة من المعروض العالم، وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول).
، روسيا تتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.