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أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الخميس)، بتسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.599 حالة.
وأضافت أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4.725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.فيروس كورونا الجديد
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 09:34 PM
عدد المرضى يرتفع إلى 2.599
أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الخميس)، بتسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2.599 حالة.
وأضافت أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 4.725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1.485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.
، لبنان .. إصابة 57 شخصاً جديداً بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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