شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: نعمل على إدراج 400 مهنة في القطاع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، إنه بعد اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن من المقام السامي، يستمر العمل مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية ، على إدراج مهن القطاع الثقافي ليصل مجموعها إلى ما يقارب ٤٠٠ مهنة ذات صلة بالقطاعات الثقافية المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: نعمل على إدراج 400 مهنة في القطاع الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.