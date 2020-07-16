وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

2020-07-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، بنظام العقود المؤقتة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل:

وأبرزت العمادة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف فني تركيبات الأجهزة التقنية والكمبيوتر (للرجال).

– مشرف صيانة الأجهزة التقنية والكمبيوتر (للرجال).

– مهندس اتصالات مرئية للأجهزة التقنية (للجنسين).

– مهندس أنظمة ويندوز لخوادم تقنيات التعليم (للرجال).

– مهندس صيانة إلكترونيات لأجهزة تقنيات التعليم (للرجال).

– فني تركيب أجهزة تقنيات التعليم (للجنسين).

– مشغل أجهزة تقنيات التعليم (للجنسين).

– فني دعم (للجنسين).

– مصمم مواقع وتطبيقات هواتف ذكية (للرجال).

– مصمم جرافيك ووسائط متعددة (للرجال).

– مختبر أنظمة برمجيات (للرجال).

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– أخصائي أمن المعلومات (للرجال).

– أخصائي شبكات (للرجال).

– مطور تطبيقات ويب وأنظمة تطبيقية (للرجال).

– مطور تطبيقات الهواتف الذكية (للرجال).

– مساعد باحث (للرجال).

– باحث زراعي (للرجال).

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وبينت العمادة، أن المستندات المطلوب رفعها على موقع الجامعة بملف واحد بصيغة (PDF)، هي:

– السيرة الذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العملية إن وجدت.

وأوضحت العمادة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1441/11/28هـ، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 1441/12/1هـ عند الساعة الثالثة عصراً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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