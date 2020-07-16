2020-07-16

الأرصاد تتوقع رياحًا وغبارًا على 7 مناطق غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، تقلبات جوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

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وتشمل الحالة كذلك أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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