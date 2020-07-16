3 أفكار مبتكرة تحصد جوائز STC بالتعاون مع هواوي

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت أكاديمية stc للتعليم والتدريب الرقمي مسابقة لإجراء دراسة مطورة عن تقنية الجيل الخامس 5G، بالشراكة مع شركة هواوي، بفوز 3 أفكار مبتكرة نفذها 12 طالبًا وطالبة من ثلاث جامعات سعودية.

جامعة الملك سعود الأولى

وفاز بالمركز الأول طلاب جامعة الملك سعود عن فكرة تمكين تقنية الواقع الحي Virtual Realty لحضور المناسبات والدورات عن بُعد بجودة وسرعة عالية من خلال 5G وبالمركز الثاني طالبات جامعة الإمام حيث كانت فكرتهم تسعى إلى تمكين الإسعافات المرورية للوصول للحالات الطارئة بأقصر وقت من خلال عدة خصائص تدعمها تقنية الجيل الخامس.

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والمركز الثالث لطالبات جامعة الأميرة نورة وكانت فكرتهم تحث على استخدام تقنية الـ5G خلال مساعدة رجال الأمن بطائرة الدرون عند الحوادث لتسهيل الوصول والمعالجة من قبل الفريق المختص.

أجهزة متطورة من هواوي

وتسلم الفائزون أجهزة من هواوي متطورة للجيل الخامس، مع فرص تدريبية للفائزين في الأكاديمية، ودعمهم لمواصلة دراستهم في تطوير تقنية الجيل الخامس، وتعزيز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

وطوال فترة المسابقة انضم الطلاب والطالبات المشاركين في ورش عمل تدريبية متخصصة وفرت لهم بيئة تنافسية إبداعية محفزة لمساعدتهم على إجراء دراسة متقدمة حول تطوير تقنية الجيل الخامس، ومروا خلالها بعدد من المرحل التأهيلية، وبعد تعريفهم على هذه التقنية بشكل متقدم، جرى تدريبهم على تطوير نموذج العمل التجاري لبناء وتطوير أفكارهم بما يتناسب مع حاجات سوق العمل.

التحول الرقمي

وتنسجم المسابقة مع التزام stc بدورها كممكن رائد للتحول الرقمي محليًا وإقليميًا، تثري حياة الناس من خلال تقديم الحلول والخدمات الرقمية الأكثر تقدمًا في مجالات متعددة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والدفع الرقمي والوسائط الرقمية والأمن السيبراني وغيرها من الخدمات المتقدمة.

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