- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 3 مدن تسجل درجة حرارة 46 غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 مدن تسجل درجة حرارة 46 غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتشارك 3 مدن غدًا في تسجيل أعلى درجات الحرارة في المملكة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدمام والأحساء والشرقية 46 مئوية.
فيما تسجل رفحاء 45 درجة بينما تسجل كل من وادي الدواسر ومكة المكرمة 44 درجة في كل منهما، فيما تسجل 6 مدن 43 درجة وهي المدينة المنورة، الرياض، عرعر، بريدة، شرورة، وسكاكا.
حالة الطقس غدًا
من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مدن تسجل درجة حرارة 46 غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.