3 مدن تسجل درجة حرارة 46 غدًا

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتشارك 3 مدن غدًا في تسجيل أعلى درجات الحرارة في المملكة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدمام والأحساء والشرقية 46 مئوية.

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فيما تسجل رفحاء 45 درجة بينما تسجل كل من وادي الدواسر ومكة المكرمة 44 درجة في كل منهما، فيما تسجل 6 مدن 43 درجة وهي المدينة المنورة، الرياض، عرعر، بريدة، شرورة، وسكاكا.

حالة الطقس غدًا

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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