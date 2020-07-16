محاضرة عن الصحة النفسية وجائحة كورونا بأحد رفيدة

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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تقام مساء اليوم ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، وبمتابعة المحافظ متعب بن ناصر المتعب، محاضرة عن الصحة النفسية وجائحة كورونا، يقدمها الدكتور سعيد بن وهاس؛ وذلك في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري في المحافظة.

فيما ستقام غدًا في ذات الموقع محاضرة بعنوان الرياضة أسلوب حياة، بينما ستشهد ساحة المركز الحضاري الاثنين القادم، إقامة معرض عن المنتجات الزراعية بتنظيم بلدية المحافظة والجمعية الزراعية؛ وذلك في آخر فعاليات صيف المحافظة.

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