هل يمكن ممارسة الرياضة على معدة فارغة ؟ مختص يجيب

2020-07-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتقد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة، تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يؤثر على فقدان الدهون، إنما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

عادة خاطئة ومضرة

ويرى خبير اللياقة الرياضية المدرب نجيب السيد، أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة يضر الجهاز الهضمي، إذ أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة والمعدة فارغة تمامًا يؤدي إلى الضغط على العضلات؛ لأن الجسم يعتمد بشكل كلي على العضلات في الإمداد بالطاقة أكثر من الدهون حتى لو كانت تمارين المشي أو الجري، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365“، أن ذلك يؤدي إلى إفراز العصارة الصفراء للمعدة مما يسبب حدوث المغص والتقلصات وتهيج لجدار المعدة.

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احتراق الدهون الضرورية

وبيّن المدرب السيد، أن دراسة أوضحت أنه لا يجب ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة، بل يجب تناول كمية مناسبة من الطعام لتزويد الجسم بالطاقة وتسريع عملية الأيض، إذ لاحظ المشاركون في الدراسة أن الذين تناولوا الطعام قبل ممارسة التمارين، تناولوا كميّات أقلّ خلال اليوم، مقارنة مع الذين قاموا بالتمارين على معدة فارغة، من هنا استنتج الباحثون أن تناول الطعام قبل التمرين يساعد في قطع الشهية، إضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن المعدة الفارغة عندما تبدأ في حرق الدهون، قد تحرق معها بعض العناصر الضرورية للجسم كبعض العضلات أو الدهون الضرورية.

نصائح ووصايا هامة

وينصح المدرب السيد بضرورة وجبة الإفطار والغذاء، وبعد ساعات تتجاوز ٤ ساعات من الهضم يمكن ممارسة أي نوع الرياضة، مع الحرص على أن تكون وجبة العشاء خفيفة على المعدة، والحرص على تناول الفواكه والخضراوات والعصائر الطازجة، مع ضرورة الحد من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

فقدان كتلة العضلات

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا ونشر هذا العام في مجلة اللياقة البدنية في الولايات المتحدة، ثبت أن الجسم يحرق نفس كمية الدهون بغض النظر عما إذا كان الفرد قد أكل قبل أو بعد التمرين.

ولكن المشكلة تنشأ في حقيقة أن الفرد سوف يفقد من كتلة العضلات أثناء ممارسة الرياضة في حالة الجوع، كما وجدت الدراسة أنه في حال عدم وجود طعام للمساعدة في إعطاء الطاقة، سيتم خفض شدة التمارين الرياضي وإجمالي حرق السعرات الحرارية، مما يجعل الفرد يشعر بالتعب فقط، ولكن مع أقل كتلة عضلية ولا طاقة لحرق المزيد من الدهون.

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