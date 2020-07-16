شكرا لمتابعة خبر عن تعميم من وزير العدل بألا يعود الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):صدر اليوم الخميس، تعميمًا من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، يفيد بألا يعود أي حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى لها، وتتصدى له محكمة الاستئناف بالتأييد أو النقض .
وتضمن التعميم إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقا) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/3/1442هـ، في جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم ينص على نظرها مرافعة.
وأشار إلى أنه إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقة فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية، ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد ذات التاريخ.
كما شمل التعميم، أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف او المؤيدة منها في جميع القضايا (وفقًا للفقرة الثانية الواردة في هذا الخبر) المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد نفس التاريخ.
وأتاح لمحاكم الاستئناف - عند الحاجة - عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
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