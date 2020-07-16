شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أبرز فوائد نظام الجامعات الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علق رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، عن نظام الجامعات الجديد. علق رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، عن نظام الجامعات الجديد. وقال، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المواد واللائحة الخاصة بالنظام الجديد ستحقق فوائد كثيرة للجامعات. وأوضح أنها ستوفر مرونة واسقلالية منضبطة في صناعة القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة بين المجالس. وأكد أن في النظام الجديد سيكون هناك مجلس أمناء، وسيتاح فيه مشاركة القطاع الخاص، ومجموعة من النخبة ورواد الفكر، مضيفا أن ذلك سينعكس إيجابيا على كافة الممارسات في الجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أبرز فوائد نظام الجامعات الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.