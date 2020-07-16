شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات احترازية للأطفال عند زيارة مراكز الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): اعلن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ عن الإجراءات الاحترازية للأطفال عند زيارة مراكز الترفيه. اعلن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ عن الإجراءات الاحترازية للأطفال عند زيارة مراكز الترفيه. وقال المركز من هذه الإجراءات : " الالتزام بلبس الكمامة لعمر سنتين فما فوق وتجنب لمس الوجه " الفم - الأنف العينين " قبل غسل أو تعقيم اليدين. وأضاف : بالإضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استخدام المعقم.

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