بالفيديو.. هطول الأمطار على رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، اليوم الخميس. أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، اليوم الخميس. كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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