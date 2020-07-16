الطائف تُسجل 102 إصابة و5 حالات وفاة جراء كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة الطائف. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد في محافظة الطائف. وبلغ عدد الإصابات الجديدة 102 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة بين المصابين بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 59 حالة وفاة. يذكر أن الوزارة أعلنت اليوم عن تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 45 حالة وفاة.

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