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مركز بلاغات العنف الأسري يدعو للإبلاغ عن استغلال الأطفال في التكسب والشهر

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعا مركز بلاغات العنف الأسري، إلى الإبلاغ عن أي حالة استغلال للأطفال لغرض التكسب أو الشهرة أو أي أسباب أخرى من خلال الاتصال على الرقم ( 1919) .

يأتي ذلك بعد رصد قياد طفلة بإعلان عن منتج للبالغين لا يتناسب مع عمرها الذي يتراوح ما بين 12-13 سنة.‏

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