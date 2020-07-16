شكرا لمتابعة خبر عن مركز بلاغات العنف الأسري يدعو للإبلاغ عن استغلال الأطفال في التكسب والشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):دعا مركز بلاغات العنف الأسري، إلى الإبلاغ عن أي حالة استغلال للأطفال لغرض التكسب أو الشهرة أو أي أسباب أخرى من خلال الاتصال على الرقم ( 1919) .
يأتي ذلك بعد رصد قياد طفلة بإعلان عن منتج للبالغين لا يتناسب مع عمرها الذي يتراوح ما بين 12-13 سنة.
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