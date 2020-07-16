شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة : أنني "لحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وصف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نفسه بـ "اللحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة في مقابلة خاصة مع قناة " العربية " إن السوق النفطية لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن.
وأضاف ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أنه ما زال أمامنا إجراءات ستمستمر خلال الفترة المقبلة.
وتابع "كجزء من منظومة التعافي حتى يزول الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط.
وأكد أنه شعر بعد اجتماع أوبك+ في 6 مارس بأسى كبير، مشيرا إلى أن تلك الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق.
واستكمل: "سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين.. التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديا صائبا".
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