شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة : أنني "لحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وصف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نفسه بـ "اللحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج.

وقال وزير الطاقة في مقابلة خاصة مع قناة " العربية " إن السوق النفطية لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن.

وأضاف ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أنه ما زال أمامنا إجراءات ستمستمر خلال الفترة المقبلة.

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وتابع "كجزء من منظومة التعافي حتى يزول الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط.

وأكد أنه شعر بعد اجتماع أوبك+ في 6 مارس بأسى كبير، مشيرا إلى أن تلك الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق.

واستكمل: "سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين.. التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديا صائبا".