شكرا لمتابعة خبر عن باحث فلكي : أول أيام عيد الأضحى يوافق الجمعة 31 يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): توقع الباحث الفلكي في جامعة الملك عبد العزيز، ملهم هندي، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الجمعة 31 يوليو. توقع الباحث الفلكي في جامعة الملك عبد العزيز، ملهم هندي، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الجمعة 31 يوليو. وقال هندي عبر حسابه على " تويتر " إن هلال الحج يولد يوم الإثنين 29 ذي القعدة الساعة 8.33 مساءً بعد غروب الشمس، وبذلك لا يحقق الهلال شروط الرؤية وتكون الرؤية مستحيلة، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لذي القعدة والأربعاء غرة ذي الحجة.

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