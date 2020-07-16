شكرا لمتابعة خبر عن عضوة شورى: الكدادة شوهوا المنظر في المطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقدت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، مظهر وأسلوب الكدادة في المطارات ومحطات السكك الحديدية.

وقالت الشعبان في مداخلتها بجلسة المجلس إن الاستقبال العشوائي للكدادة من السلوكيات المزعجة جداً والمنفرة وغير الحضارية من السائقين غير المرخص لهم بنقل القادمين من الرحلات الداخلية والدولية.

وأعربت عن تحفظها من وقوف "الكدادين" بصالات الاستقبال في المطارات ومحطات السكك الحديدية بالأبواب والمناطق غير المُعمقة خارج أجهزة التفتيش، وتجمهرهم بصورة غير مقبولة داخل صالات المطارات، وتصرفهم بطريقة عشوائية وغير لائقة.