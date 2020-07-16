شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للحياة في الرياض قبل 85 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق مقطع فيديو نادر، الحياة الاجتماعية في مدينة الرياض عام ١٣٥٦هـ - ١٩٣٨م أي قبل ٨٥ عامًا تقريبًا. وثّق مقطع فيديو نادر، الحياة الاجتماعية في مدينة الرياض عام ١٣٥٦هـ - ١٩٣٨م أي قبل ٨٥ عامًا تقريبًا. وأوضح الفيديو المأخوذ من أرشيف صالح الذكير، بعض الرجال الذي يشربون القهوة، وكذلك ازدحام السوق المليء بالفواكه وخاصة التمر وطريقة البيع والشراء داخله، بالإضافة إلى ارتداء الرجال للزي التقليدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر للحياة في الرياض قبل 85 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.