شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذى يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.