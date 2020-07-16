شكرا لمتابعة خبر عن النيابة : يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة إذا تحققت الاعتبارات الآتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على " تويتر " هذه الاعتبارات هي ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما ألاتقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

وأضافت : ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة، وألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.