شاهد .. قصة أقدم مشروع زراعي في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يعد مشروع الخرج الزراعي من أقدم المشاريع الزراعية في المملكة، والتى أنشأتها وزارة الزراعة عام 1358هـ. يعد مشروع الخرج الزراعي من أقدم المشاريع الزراعية في المملكة، والتى أنشأتها وزارة الزراعة عام 1358هـ. وبحسب قناة الإخبارية، فأن المشروع تأسس في عهد الملك عبدالعزيز، ويعد النواة الأولى للمشاريع الزراعية وإنتاج الألبان في المملكة. يذكر أن المشروع جاء لتوعية المزارعين، وإرشادهم لأفضل السبل الحديثة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

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