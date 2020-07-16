شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا يفيد باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة الرياض.
وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، إذ ستستمر حتى العاشرة مساءًا.
وتشمل الحالة كل من "الخرج، الدرعية، الزلفي، السلسل، الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح ضرما ".
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الرياح والأتربة على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.