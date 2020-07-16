شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا يفيد باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة الرياض.

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، إذ ستستمر حتى العاشرة مساءًا.

وتشمل الحالة كل من "الخرج، الدرعية، الزلفي، السلسل، الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح ضرما ".