- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء وصوله بالطائرة إلى باريس قادمًا من نيس، حيث عاد من أمريكيا بعد رحله علاج.
وأوضح حساب "الملك سعود"، أن " رحمه الله " كان في طريقه إلى المملكة، وبصحبته الأمراء : فيصل بن تركي الأول، سلطان بن سعود رحمهما الله، ومنصور ومشعل حفظهما الله، في عام ١٩٦٣ .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.