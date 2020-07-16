شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء وصوله بالطائرة إلى باريس قادمًا من نيس، حيث عاد من أمريكيا بعد رحله علاج.

وأوضح حساب "الملك سعود"، أن " رحمه الله " كان في طريقه إلى المملكة، وبصحبته الأمراء : فيصل بن تركي الأول، سلطان بن سعود رحمهما الله، ومنصور ومشعل حفظهما الله، في عام ١٩٦٣ .