شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الخميس، 232 حالة تعافٍ جديدة لمصابي فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي بالمنطقة 1688 حالة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الخميس، 232 حالة تعافٍ جديدة لمصابي فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي بالمنطقة 1688 حالة. وتوزعت حالات التعافي اليوم بواقع 198 حالة في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة بقعاء، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة موقق، و3 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة السليمي، وحالة تعافٍ واحدة في محافظة الغزالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.