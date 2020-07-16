شكرا لمتابعة خبر عن أهداف منصة مُدد التي أطلقها وزير الموارد البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة "مُدد" أمس الأربعاء، والتي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب.

وتهدف المنصة إلى تقديم الحلول التقنية المتعلقة بأنظمة إدارة الرواتب، إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها، تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، رفع درجة الالتزام بأنظمة حماية الأجور من خلال الربط الآلي بالنظام، مراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.