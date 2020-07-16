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النيابة العامة: 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى

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منها عدم الاقتران بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا

حددت النيابة العامة سُبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وأكدت تسجلها القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.

وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:

أ - ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

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ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

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