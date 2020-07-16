«الحقيل» يدشن 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة «بلدي»

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة «بلدي»؛ بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية؛ شملت خدمة إصدار تصريح لخدمة صف المركبات، وتصريح موقع موسمي، وتصريح إقامة فعالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أن هذه الخدمات الجديدة تأتي استمرارًا لخطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيًّا ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030؛ حيث تسمح خدمة تصريح صف المركبات لأصحاب الشركات والمؤسسات (المرخص لها) بتأمين مواقف لصف مركبات مرتاديها في موقع المنشأة الخاص؛ ما يسهم الحصول على تصريح هذه الخدمة من تقديمها وفق آلية عمل محددة ونظامية.

وأضاف البيان، أن خدمة تصريح موقع موسمي تقدم تسهيلًا للأنشطة التجارية الموسمية في الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري للأفراد والمنشآت في موقع مؤقت، خلال فترات المواسم السياحية والدينية وغيرها، فيما تسهم خدمة تصريح إقامة فعالية في تنظيم إجراءات إقامة الفعاليات التابعة للأنشطة التجارية؛ حيث تتيح للجهات الراغبة بتنفيذ فعّالية ضمن نشاطها التجاري من إصدار تصريح خاص يتضمَّنُ (موقع الفعالية، والمدة الزمنية، مع موافقاتِ الجهات الحكومية ذات العلاقة)، ويُرسل الطلب إلى الإدارة المعنيّة في الأمانة لاعتماده.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تأتي ضمن جدولة رقمية للخدمات البلدية، تستهدف أتمتة كل خدمات القطاع البلدي تسهيًلا على المستفيدين وحرصًا على رضاهم.

Advertisements

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمات بزيارة منصة بلدي من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات بين رؤساء بلديات أمانة مكة

الشئون البلدية تُكثف حملاتها على محطات الوقود.. وتنذر المخالفين