وزير التعليم: نتابع مع باقي الجامعات مسار الاستقلال

قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، إن الوزارة ستتابع مع باقي الجامعات مسار الاستقلال، وذلك بعد صدور الأمر الكريم باستقلال 3 منهم وفق نظام الجامعات الجديد.

وأضاف «آل الشيخ»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن مجلس شؤون الجامعات سيفيد كل جامعة في مدى قربها من المعايير.

وكان وزير التعليم أعلن صدور الأمر الكريم باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد، وقال الوزير آل الشيخ، عبر حسابه بتويتر: «أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير ».

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وهنَّأ وزير التعليم منسوبي الجامعات الثلاث، قائلًا: «بهذه المناسبة أهنئ جميع منسوبي جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، على صدور الأمر السامي الكريم، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن وقيادته، وتحقيق رؤية وطننا الغالي لتطوير تحولي لمسيرة التعليم الجامعي».

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