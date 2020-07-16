بالفيديو.. «متحدث الصحة» يُحدد علامات الشفاء من فيروس كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، علامات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الأمور يقيمها الطبيب المعالج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الخميس: «لكن بشكل عام، ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا، ويساعدها أحيانًا إجراء بعض التقييمات الأخرى السريرية أو الفحوص المخبرية لزيادة الاطمئنان، ودائمًا ما نقول إن الأمر متروك أولًا وأخيرًا للطبيب المعالج».

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 243238، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 187622، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2370 حالة، فيما تم تسجيل 45 حالة وفاة، و4574 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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